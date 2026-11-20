Психолог Уварова назвала три вещи, которые помогут женщине избежать изнасилования в такси
Женщинам, которые опасаются нежелательного общения в такси, стоит прямо сообщить водителю о своем желании ехать молча. Такой совет дала психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, пассажирка не обязана отвечать на личные вопросы и объяснять причины отказа от беседы. Уварова рекомендует говорить коротко, без заигрываний и шуток. Она считает, что водитель может принять вежливый смех за поощрение разговора.
Для обозначения границ психолог предложила попросить таксиста сосредоточиться на дороге. Если говорить напрямую некомфортно, можно сослаться на работу или предупредить, что во время поездки женщина планирует слушать музыку в наушниках.
Еще один способ сменить тему — задать вопрос о маршруте или подсказать дорогу. Если водитель продолжает разговор, несмотря на просьбу, специалист советует повторить свое желание ехать в тишине более твердо.
В крайнем случае Уварова рекомендует попросить остановить машину и завершить поездку. Психолог советует держать телефон под рукой: при необходимости можно кому-то позвонить или сделать вид, что разговариваешь с близким человеком.
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