20 ноября 2026, 07:19

Психолог Уварова посоветовала женщинам не оправдываться перед водителями такси

Фото: iStock/VictorHuang

Женщинам, которые опасаются нежелательного общения в такси, стоит прямо сообщить водителю о своем желании ехать молча. Такой совет дала психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова. Об этом сообщает «Газета.Ru».