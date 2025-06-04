«Многодетный отец»: Вскрылся неожиданный факт о личной жизни Николая Цискаридзе
Психоаналитик Смолярчук: Цискаридзе является многодетным отцом
Николай Цискаридзе посвятил всю свою жизнь балету и так и не обзавелся семьей, о чем не жалеет. Стать примерным семьянином танцор не мечтал никогда.
«Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — заявил он.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, у Николая Цискаридзе шизоидный тип личности, который не нуждается в очень плотном контакте с другим человеком.
«Он настолько самодостаточен, самоценен и отделен от человечества, что прекрасно чувствует себя без присутствия других людей. Ему не надо самоутверждаться за счет присутствия кого-либо. Он сам про себя все знает», — сказала она.
По словам психолога, главная социальная роль любого человека — оставить после себя потомство, а, говоря про Цискаридзе, необходимо учитывать его род занятий, где он реализует свое чувство отцовства, ответственности, опекунства сполна.
«До самой макушки Николай Максимович реализует это, управляя великой Академией Русского балета. И когда я вижу, как он это делает, с какой любовью, с какой отеческой поддержкой и заботой, то с большой гордостью могу сказать, что он достоин уважения как отец, внесший вклад в судьбы огромного количества детей. Иногда отец с одним ребёнком не справляется. В моих глазах Цискаридзе, не имея ни одного биологического ребенка, является многодетным отцом, у которого дети получаются лучше, чем у кого-либо», — объяснила свою позицию Смолярчук.
Она добавила, что с точки зрения отцовства артист балета — «папаша-миссионер», который дает огромные возможности своим детям и имеет божественную миссию.