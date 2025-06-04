«Многодетный отец»: Вскрылся неожиданный факт о личной жизни Николая Цискаридзе

04 июня 2025, 17:12

Психоаналитик Смолярчук: Цискаридзе является многодетным отцом

Николай Цискаридзе (Фото: телеграм-канал @tsiskaridzenews)

Николай Цискаридзе посвятил всю свою жизнь балету и так и не обзавелся семьей, о чем не жалеет. Стать примерным семьянином танцор не мечтал никогда.







«Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — заявил он.

«Он настолько самодостаточен, самоценен и отделен от человечества, что прекрасно чувствует себя без присутствия других людей. Ему не надо самоутверждаться за счет присутствия кого-либо. Он сам про себя все знает», — сказала она.

«До самой макушки Николай Максимович реализует это, управляя великой Академией Русского балета. И когда я вижу, как он это делает, с какой любовью, с какой отеческой поддержкой и заботой, то с большой гордостью могу сказать, что он достоин уважения как отец, внесший вклад в судьбы огромного количества детей. Иногда отец с одним ребёнком не справляется. В моих глазах Цискаридзе, не имея ни одного биологического ребенка, является многодетным отцом, у которого дети получаются лучше, чем у кого-либо», — объяснила свою позицию Смолярчук.