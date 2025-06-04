Психолог Шахов отсудил у умершего миграционного консультанта один млн рублей
Известный психолог Александр Шахов смог отсудить один миллион рублей у миграционного консультанта Сергея Беседина, который умер вскоре после вынесения судебного решения. Об этом пишет «Постньюс».
«Согласно судебным документам, в мае 2024 года Шахов заключил с Бесединым договор на оформление итальянского гражданства за €105 тыс. Психолог перевел аванс в размере 1 млн руб., однако уже через месяц отказался от услуг и потребовал вернуть деньги», — говорится в статье.
Беседин заявлял, что потратил 733 тыс. руб. на подготовку документов, и был готов вернуть оставшуюся часть суммы. Однако арбитражный суд Якутии 20 января 2025 года принял решение о взыскании с миграционного консультанта одного миллиона рублей основного долга, а также процентов и судебных издержек. Мужчина подал апелляцию.
Известно, что Беседин страдал от серьезного заболевания и 27 февраля умер. 21 апреля суд вновь вынес решение в пользу Александра Шахова.
«Эта ситуация — наглядный пример рисков при заключении подобных договоров. Даже выиграв суд, истец может остаться без компенсации, если у ответчика нет ликвидных активов», — рассказал уголовный юрист Иван Никифоров изданию.