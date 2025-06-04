Россиянам рассказали, как построить доверительные отношения с руководством
Афанасьева: для завоевания доверия руководства не стоит нарушать обещания
Чтобы построить доверительные отношения с руководством, не нужно нарушать свои обещания. Об этом рассказала эксперт Роскачества, руководитель управления единой концепции Beyond Taylor Дарья Афанасьева.
«В компаниях, работающих по методологии клиентократии, доверие — один из ключевых принципов. Базово мы доверяем друг другу до тех пор, пока кто-то не обманул это доверие. Не стремимся выстраивать дополнительные проверки. Однако сотрудник со своей стороны может предпринимать действия, которые укрепляют доверие», — объяснила Афанасьева в беседе с «Известиями».
Она подчеркнула, что не стоит нарушать данные обещания, сообщать об ошибках и сложностях, с которыми пришлось столкнуться. Также специалист посоветовала не оправдываться перед руководством, а разобрать ситуацию, которая привела к той или иной ошибке.
Тем временем только 41% россиян оценивают свое непосредственное начальство на «отлично». Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на опрос hh.ru. При этом 36% россиян оценивают руководство на удовлетворительно, а 12% — негативно.
По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, на сегодняшний день для сотрудников важно уважительное и продуктивное взаимодействие с начальником.
«Все чаще именно стиль управления определяет, останется человек в команде или начнет искать новое место. Лидерство теперь измеряется не жесткостью, а способностью слышать команду, давать обратную связь и создавать среду, где человек раскрывается, а не выгорает», — пояснила специалист.
Она добавила, что качественные управленцы становятся главным фактором удержания и вовлеченности сотрудников в общее дело.