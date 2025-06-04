Россиянам рассказали, как построить доверительные отношения с руководством

04 июня 2025, 17:01

Афанасьева: для завоевания доверия руководства не стоит нарушать обещания

Фото: iStock/insta_photos

Чтобы построить доверительные отношения с руководством, не нужно нарушать свои обещания. Об этом рассказала эксперт Роскачества, руководитель управления единой концепции Beyond Taylor Дарья Афанасьева.







«В компаниях, работающих по методологии клиентократии, доверие — один из ключевых принципов. Базово мы доверяем друг другу до тех пор, пока кто-то не обманул это доверие. Не стремимся выстраивать дополнительные проверки. Однако сотрудник со своей стороны может предпринимать действия, которые укрепляют доверие», — объяснила Афанасьева в беседе с «Известиями».

«Все чаще именно стиль управления определяет, останется человек в команде или начнет искать новое место. Лидерство теперь измеряется не жесткостью, а способностью слышать команду, давать обратную связь и создавать среду, где человек раскрывается, а не выгорает», — пояснила специалист.