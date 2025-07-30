Психолог назвал главную причину конфликтов на дорогах

30 июля 2025, 11:14

Психолог Ланг: конфликты на дорогах происходят из-за сравнения себя с другими

Фото: istockphoto/Ivanko_Brnjakovic

Большинство российских водителей мысленно общаются с другими участниками дорожного движения, создавая своеобразный внутренний, даже не монолог, а диалог на дороге. Согласно исследованию, 65% респондентов изначально относятся к другим водителям с доверием, если те не провоцируют конфликтные ситуации. Нейтральную позицию занимает 8%, тогда как 27% воспринимают соседей по потоку как потенциальный источник стресса и опасности.





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» заявил, что любой человек, вышедший из дома с негативом, будет во всем окружении видеть проблему.





«Если человек чувствует в себе такой отклик, то ему будет казаться, что все вокруг нервные, напряженные, ужасно себя ведут. Но на самом деле это его накопленные, подавленные эмоции. Сев за руль, человек фокусирует внимание именно на тех моментах, которые могут его раздражать: кто-то не пропустил, кто-то не так среагировал», — сказал эксперт.

«Человеку проще винить окружающих во всем — это защитная реакция нашей психики. Нам сложно копаться и разбираться в себе, поэтому это просто удобная позиция», — объяснил психолог.

