Психолог объяснила, какие факторы развивают у человека лудоманию

29 июля 2025, 13:15

Психолог Яровая: убеждение, что «деньги решают все», повышает развитие игромании

Фото: istockphoto / welcomia

Убеждение, что деньги являются главной ценностью, а также игры на интерес в детстве могут способствовать формированию лудомании во взрослом возрасте. Об этом «Газете.Ru» сообщила консультативный психолог, руководитель департамента психологической поддержки ВСК Алина Яровая.





Лудомания (или игромания) — это патологическая зависимость от азартных игр, сопровождающаяся утратой самоконтроля, сужением круга интересов и характерными эмоциональными нарушениями. Специалист отмечает, что развитию зависимости способствует сочетание психологических, социальных и биологических факторов. По словам Яровой, чаще всего к игромании склонны люди с повышенной импульсивностью и эмоциональной нестабильностью.



«Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что "деньги решают всё", или поощрялись игры на интерес, это тоже может заложить почву для лудомании в будущем», — пояснила она.