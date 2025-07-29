Психолог объяснила, какие факторы развивают у человека лудоманию
Убеждение, что деньги являются главной ценностью, а также игры на интерес в детстве могут способствовать формированию лудомании во взрослом возрасте. Об этом «Газете.Ru» сообщила консультативный психолог, руководитель департамента психологической поддержки ВСК Алина Яровая.
Лудомания (или игромания) — это патологическая зависимость от азартных игр, сопровождающаяся утратой самоконтроля, сужением круга интересов и характерными эмоциональными нарушениями. Специалист отмечает, что развитию зависимости способствует сочетание психологических, социальных и биологических факторов. По словам Яровой, чаще всего к игромании склонны люди с повышенной импульсивностью и эмоциональной нестабильностью.
«Если в детстве в семье культивировалось убеждение, что "деньги решают всё", или поощрялись игры на интерес, это тоже может заложить почву для лудомании в будущем», — пояснила она.Кроме того, по её словам, высокий уровень конкуренции, привычка к риску (например, у бывших профессиональных спортсменов), заниженная самооценка, чувство неудовлетворённости жизнью и зависть к более успешным людям могут усиливать тягу к азарту и ставкам.
Яровая подчеркнула, что, как и любая другая зависимость, игромания развивается поэтапно. Часто всё начинается под влиянием рекламы, обещающей лёгкий доход, или из-за вовлечения со стороны друзей и родственников, для которых азартные игры стали нормой. Психолог добавила, что если ближайшее окружение воспринимает игру на деньги как обычное занятие, человеку легче сформировать подобную привычку.