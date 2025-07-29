Врач объяснила, почему жара повышает риски попасть в ДТП

29 июля 2025, 13:42

Офтальмолог Сулейманова: жара понижает контрастность зрения и увеличивает риски ДТП

Фото: istockphoto / anyaberkut

Жаркая погода может негативно сказываться на зрении водителей и увеличивать вероятность дорожно-транспортных происшествий. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.





По её словам, температура выше +30°C приводит к усиленному испарению слёзной плёнки и, как следствие, обострению симптомов синдрома сухого глаза — появляется ощущение жжения, песка, сухости. Ситуация усугубляется в помещениях с кондиционированным воздухом.



Кроме того, Сулейманова подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение оказывает накопительное воздействие и повреждает ткани глаза. Это может привести к развитию катаракты, макулодистрофии, фотокератита и птеригиума — нарастания ткани на роговицу. Врач уточнила, что в регионах с жарким климатом чаще диагностируются офтальмологические заболевания, включая катаракту.



В условиях яркого солнечного света зрение теряет контрастность — водителю становится сложнее различать объекты на фоне дороги, включая пешеходов, автомобили и дорожные знаки. Сложности с фокусировкой, особенно при резкой смене расстояний, также замедляют реакцию и ухудшают концентрацию.

«Эти эффекты сравнимы с действием алкоголя», — отметила она.

«В группе риска водители старше 50 лет — у них снижена адаптация к свету, ухудшена контрастная чувствительность. Также осторожность нужна людям с глаукомой, катарактой (помутнение хрусталика), сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей со светлыми глазами выше чувствительность к ультрафиолету из-за низкого содержания меланина (пигмента, защищающего ткани глаза от света)», — рассказала специалист.