Врач объяснила, почему жара повышает риски попасть в ДТП
Жаркая погода может негативно сказываться на зрении водителей и увеличивать вероятность дорожно-транспортных происшествий. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.
По её словам, температура выше +30°C приводит к усиленному испарению слёзной плёнки и, как следствие, обострению симптомов синдрома сухого глаза — появляется ощущение жжения, песка, сухости. Ситуация усугубляется в помещениях с кондиционированным воздухом.
Кроме того, Сулейманова подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение оказывает накопительное воздействие и повреждает ткани глаза. Это может привести к развитию катаракты, макулодистрофии, фотокератита и птеригиума — нарастания ткани на роговицу. Врач уточнила, что в регионах с жарким климатом чаще диагностируются офтальмологические заболевания, включая катаракту.
В условиях яркого солнечного света зрение теряет контрастность — водителю становится сложнее различать объекты на фоне дороги, включая пешеходов, автомобили и дорожные знаки. Сложности с фокусировкой, особенно при резкой смене расстояний, также замедляют реакцию и ухудшают концентрацию.
«Эти эффекты сравнимы с действием алкоголя», — отметила она.Дополнительную угрозу представляют блики от стекла и мокрого асфальта, которые могут временно ослепить. Глазам требуется до 10 секунд, чтобы адаптироваться к свету, а в это время водитель может не заметить препятствие.
«В группе риска водители старше 50 лет — у них снижена адаптация к свету, ухудшена контрастная чувствительность. Также осторожность нужна людям с глаукомой, катарактой (помутнение хрусталика), сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей со светлыми глазами выше чувствительность к ультрафиолету из-за низкого содержания меланина (пигмента, защищающего ткани глаза от света)», — рассказала специалист.Наиболее опасный период для вождения — с 11:00 до 16:00, когда солнечное излучение максимально активно. Офтальмолог советует в это время по возможности воздержаться от поездок. Температура в салоне автомобиля должна быть на 8–10°C ниже внешней. Однако кондиционер может сушить воздух, что дополнительно раздражает глаза.
Врач рекомендует использовать поляризованные очки — они уменьшают интенсивность бликов, блокируя горизонтальные световые волны, а также обязательно выбирать модели с защитой от ультрафиолета.