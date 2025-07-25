Российские врачи массово начали проходить антиабортные курсы

25 июля 2025, 14:06

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В апреле 2025 года в России начали проводить курс по психологической помощи женщинам, желающим сделать аборт. Его прошли уже более 1,5 тысяч профильных специалистов, в том числе порядка 600 врачей из разных российских регионов. Об этом сообщает «Постньюс».





Отмечается, что курс организовала некоммерческая организация, возглавляемая православными активистками из Москвы. Он включает 12 лекций для акушеров-гинекологов и других медработников и 12 лекций для психологов. По словам координатора проекта Иоанны П., лекции посетили уже 1,5 тысячи специалистов, в том числе 600 врачей. Она уточнила, что участие в программе добровольное.



В свою очередь лидер движения «За права женщин России», профессор и доктор юридических наук Людмила Айвар высказала мнение, что подобные курсы не являются эффективными, особенно, если они станут обязательными, и женщина пропустит безопасное время для прерывания беременности.





«Я ничего не имею против таких разговоров, но всегда должен быть выбор. А отчаявшаяся женщина либо решится на криминальный аборт, либо родит ребенка, а потом его найдут в мусоропроводе», — отметила Айвар в разговоре с «Постньюс».