«Приближается 8 марта»: Психолог раскрыла, что нужно женщинам на самом деле для полного счастья

24 февраля 2026, 11:06

Психолог Сальникова: женщинам для полного счастья от мужчин нужно внимание

Фото: iStock/jacoblund

Приближается главный женский праздник — 8 марта. В этот день весна словно сама помогает девушкам всего мира сиять. Но что нужно нежному полу для ощущения полного счастья?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый человек индивидуален, и нужно спрашивать у самой женщины, что ее делает счастливой, что ей приятно.





«Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек. И женщине, как бы они не говорили про деньги и подарки, в первую очередь, нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос», — сказала психолог.

«И все это хочется, конечно, получать от мужчины. Так же, как и мужчине, с обратной стороны, тоже требуется внимание, чтобы ощущать себя главным, сильным, решительным. Важно именно ощущение самодостаточности как женщине, так и мужчине», — заключила психолог.