Ни сил, ни времени: психолог назвала 5 профессий, представители которых реже изменяют

23 февраля 2026, 12:28

Психолог Абравитова рассказала, среди каких мужчин чаще встречаются верные мужья

Фото: Istock / jacoblund

Не все мужчины одинаково склонны к изменам, и профессия, по мнению специалистов, тоже может играть свою роль. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru назвала сферы деятельности, представители которых, по её наблюдениям, реже всего ходят «налево».