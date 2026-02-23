Ни сил, ни времени: психолог назвала 5 профессий, представители которых реже изменяют
Не все мужчины одинаково склонны к изменам, и профессия, по мнению специалистов, тоже может играть свою роль. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru назвала сферы деятельности, представители которых, по её наблюдениям, реже всего ходят «налево».
Эксперт подчеркнула, что верность в первую очередь зависит от личных качеств человека, а не от работы. Однако образ жизни, уровень стресса и рабочий график всё же способны влиять на поведение в отношениях.
Первое место, по словам психолога, занимают военные офицеры. Строгая дисциплина, ответственность и чёткий распорядок дня формируют у них привязанность к семье и практически не оставляют времени на развлечения вне дома.
На второй позиции — врачи, особенно хирурги. Постоянные дежурства, высокая эмоциональная нагрузка и работа в стрессовых условиях сильно ограничивают личное время, поэтому случайные романы становятся редкостью.
Третье место досталось IT-специалистам. Как отмечает Абравитова, многие из них склонны к интровертному образу жизни, предпочитают проводить время дома и сосредоточены на работе, что нередко делает их однолюбами.
Далее следуют представители рабочих профессий — строители, сварщики и другие специалисты физического труда. Для них важны стабильность и семейный уклад, а силы после тяжёлого рабочего дня чаще уходят на отдых, а не на поиск приключений.
Замыкают список учёные и исследователи. Их внимание, по словам психолога, полностью поглощено научной деятельностью: они увлечены идеями и проектами настолько, что попросту не замечают внешних соблазнов.
При этом специалист напомнила: ни одна профессия не гарантирует верность — всё решают характер, ценности и отношения внутри пары.
