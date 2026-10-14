Выяснилось, почему на самом деле мы видим сны

14 октября 2026, 12:47

Психолог Прошина: мы видим сны, потому что имеет внутренний конфликт

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Просыпаясь после яркого сна, мы часто ловим себя на мысли: «Что это было?» — полет над городом, разговор с умершим родственником или проваленный экзамен, который мы сдали десять лет назад. Почему мозг тратит энергию на эти галлюцинации, вместо того чтобы просто отдыхать?





Психолог, астролог Ксения Прошина в беседе с «Радио 1» рассказала, что во время сна мозг продолжает активно работать, обрабатывая полученную информацию, например, воспоминания.





«Он обрабатывает эмоции, опыт, моделирует возможные ситуации. А сны помогают нам как раз-таки перерабатывать внутренние переживания, осмысливать какие-то внутренние конфликты, находить решения и строить ассоциации», — сказала она.

«Они говорят про наши внутренние этапы и готовность к тому или иному жизненному событию. Конечно же, у определённых образов и сюжетов есть символические трактовки и ассоциации. Но это не является четким предсказанием грядущей реальности», — отметила Прошина.