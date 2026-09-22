Сомнолог назвала время, после которого тренировки вредят сну

22 сентября 2026, 17:01

Сомнолог Царёва: тренировки после пяти вечера отодвигают засыпание

Фото: Istock/kieferpix

Невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что интенсивная тренировка после пяти вечера отодвигает засыпание: организм тратит время на нормализацию температуры, пульса и давления.





В беседе с RT специалист пояснила, что уровень гормонов, например тестостерона, тоже растёт и усиливает эффект.

«Если мы хотим обеспечить засыпание в желаемое время, то тренировку желательно проводить либо в первой половине дня (что актуально для жаворонков, вернее, для утреннего хронотипа) или, по крайней мере, до пяти часов вечера», — отметила Елена.