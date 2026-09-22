Сомнолог назвала время, после которого тренировки вредят сну
Сомнолог Царёва: тренировки после пяти вечера отодвигают засыпание
Невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что интенсивная тренировка после пяти вечера отодвигает засыпание: организм тратит время на нормализацию температуры, пульса и давления.
В беседе с RT специалист пояснила, что уровень гормонов, например тестостерона, тоже растёт и усиливает эффект.
«Если мы хотим обеспечить засыпание в желаемое время, то тренировку желательно проводить либо в первой половине дня (что актуально для жаворонков, вернее, для утреннего хронотипа) или, по крайней мере, до пяти часов вечера», — отметила Елена.Царёва добавила, что физическая активность в первые 90 минут после пробуждения поддерживает биоритмы, особенно при ярком бело-голубом свете. Тем, кто работает с восьми до пяти, подходит конец рабочего дня.
Помимо этого, по словам сомнолога, важны вид и интенсивность нагрузок. Прогулка снижает гормоны стресса и улучшает засыпание. Люди с хорошей переносимостью силовых нагрузок могут заниматься часто, но менее интенсивно. Астеникам нужно больше времени на восстановление, поэтому им подходят более интенсивные нагрузки.