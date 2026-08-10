Психолог назвала два пункта, которые помогут пережить развод и одиночество
Психолог Сальникова: развод и одиночество помогут пережить социум и новое дело
Распад семьи после двадцати лет брака часто воспринимается как крушение всего мира. Однако психологическая практика показывает: одиночество в зрелом возрасте переживается легче, если вокруг есть живые люди и новые смыслы.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что развод и одиночество помогает переживать социум.
«Если есть в окружении близкие подруги или приятели, то человек уже безопасен в этой ситуации. То есть нужно звонить тем, с кем общаетесь. Социальное окружение играет важную роль в этот момент», — сказала она.
По словам эксперта, также пережить разрыв с партнером, с которым прожили очень долго, помогает новое дело.
«Меня восхищают те люди, которые в 60 лет стараются заняться чем-то новым. То есть все цели достигнуты, кризисы пройдены, дети выросли. И появляется как раз то самое время, когда можно попробовать то, что давно откладывал. И часто у людей в этом возрасте появляются новые хобби: никогда не сажал огурцы, помидоры, а захотелось на балконе вырастить. Люди начинают ходить на кружки вязания, философии, чтения, появляется тяга к искусству», — объяснила Сальникова.
Она добавила, что социальное окружение и новые занятия в комфортном режиме дают человеку справиться со стрессом, с одиночеством и с его последствиями — в том числе продлевают жизнь по всем физиологическим и психологическим параметрам.