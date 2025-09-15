Психолог раскрыла неожиданные причины анорексии

15 сентября 2025, 17:47

Психолог Сальникова: анорексией чаще всего страдают перфекционисты

Фото: istockphoto/vadimguzhva

15 сентября считается днем худеющих. Эта дата напоминает о правильном питании и безопасных методах снижения веса. Но, к сожалению, многие продолжают верить различным диетическим рекомендациям в социальных сетях и доводят свой организм до истощения. У этого есть страшное последствие — анорексия.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что чаще всего это встречается среди девочек-подростков, потому что они, желая быть похожими на женщин с обложек журнала, выбирают простой и нездоровый путь.





«У них социального и жизненного опыта мало. Они думают, что нужно есть по 2 яблока в день, пить воду и худеть. А некоторые и вовсе принимают таблетки, чтобы вызывать рвоту. Это кажется самым простым и понятным путем», — сказала психолог.

«Как дружить с мальчиками? — Непонятно. Как дружить в компаниях с девочками, когда только начинаются отношения? — Непонятно. Куда поступать? — Непонятно. Как взаимодействовать с родителями, когда ты меняешься? — Непонятно. То есть анорексия — это понятный, достижимый путь, который девочка может контролировать. Если в жизни хаос, то есть то, что под контролем», — объяснила Сальникова.

«Это все приводит к гормональным сбоям и у мужчин, и у женщин, и у девочек, и у мальчиков из-за постоянных депрессий, сонливости, плаксивости, истеричности. Организму не хватает каких-то базовых вещей, витаминов», — предупредила психолог.

