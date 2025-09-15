Россиянам рассказали, как отдых на природе влияет на здоровье

15 сентября 2025, 16:20

Директор отеля тишины Баскакова: отдых на природе помогает избавиться от стресса

Фото: iStock/GettyTim82

Даже короткий отдых на природе способен оказывать сильнейшее влияние на внутреннее равновесие и позволяет вернуть контроль над собой. Об этом рассказала велнес-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Елена Баскакова.





По её словам, именно природа является источником глубокого восстановления.





«Несмотря на любовь большинства людей к прогулкам в парке или лесу, многие не осознают, насколько важен отдых на свежем воздухе. На самом деле, именно общение с природой помогает восстанавливать жизненные силы и баланс энергии, что в условиях городской суеты и шума становится практически невозможным», — отметила Баскакова в беседе с RuNews24.ru.