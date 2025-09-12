Психолог предупредила об отрицательном влиянии самокритики на качество жизни

12 сентября 2025, 15:16

Психолог Горелова: Самокритика порождает сомнения в собственных силах

Фото: iStock/nicoletaionescu

Самокритика совершенно бесполезна, а позитивные мысли являются ключом к успеху. Об этом рассказала психолог Елена Горелова.





По словам эксперта, в самокритике нет никакого смысла. Не стоит ругать себя за лишний вес или неудачи на работе.





«Когда мы постоянно критикуем себя, прокручиваем негативные мысли, мы фактически создаем сценарий, который будет следовать за нами в жизни. Это как самосбывающееся пророчество — мы начинаем верить в свои негативные установки и тем самым ограничиваем свой внутренний потенциал», — отметила Горелова в разговоре с RuNews24.ru.