Психолог предупредила об отрицательном влиянии самокритики на качество жизни
Психолог Горелова: Самокритика порождает сомнения в собственных силах
Самокритика совершенно бесполезна, а позитивные мысли являются ключом к успеху. Об этом рассказала психолог Елена Горелова.
По словам эксперта, в самокритике нет никакого смысла. Не стоит ругать себя за лишний вес или неудачи на работе.
«Когда мы постоянно критикуем себя, прокручиваем негативные мысли, мы фактически создаем сценарий, который будет следовать за нами в жизни. Это как самосбывающееся пророчество — мы начинаем верить в свои негативные установки и тем самым ограничиваем свой внутренний потенциал», — отметила Горелова в разговоре с RuNews24.ru.
Она призвала останавливать поток негативных мыслей, находить позитивные моменты даже в самых неприятных ситуациях и не общаться с негативно людьми, которые отталкивают вас от достижения поставленной цели. Также важно осознать свои сильные стороны и достоинства. Это поможет повысить самооценку.
Самокритика порождает сомнения в собственных силах, предупредила психолог. А люди, которые верят в себя и мыслят позитивно, живут более счастливо, заключила эксперт.