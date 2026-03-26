Психолог раскрыла, с чем может быть связано затянувшееся одиночество

26 марта 2026, 17:37

Психолог Винокурова: одиночество может быть из-за трансформации личности

26 марта ежегодно отмечается Международный день одиночества. Это неофициальный праздник, существующий с 2002 года. За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Некоторые считают это своей большой проблемой, которую решить самостоятельно не получается.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что одиночество может быть связано с периодом трансформации.





«В период трансформации, действительно, бывает так, что мы теряем старый круг друзей, увлечений, ценностей, а новый еще не нашелся. И это нормально. И главный секретик — в понимании человека», — пояснила эксперт.

«Там будет, например, много объяснений, что все люди недостаточно умные, что много предателей, что никому никогда не покажет себя истинного. Такие решения бывают, если с детства сталкиваются с жестокостью мира, которую они не смогли прожить, потому что у них не было достойной поддержки», — сказала эксперт.

«Даже в период трансформации есть вера в то, что найдутся новые люди. Нет боязни контакта. Человек находится один, но знает, что придет время и возможность», — объяснила психолог.