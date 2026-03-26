Психолог раскрыла, с чем может быть связано затянувшееся одиночество
26 марта ежегодно отмечается Международный день одиночества. Это неофициальный праздник, существующий с 2002 года. За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Некоторые считают это своей большой проблемой, которую решить самостоятельно не получается.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что одиночество может быть связано с периодом трансформации.
«В период трансформации, действительно, бывает так, что мы теряем старый круг друзей, увлечений, ценностей, а новый еще не нашелся. И это нормально. И главный секретик — в понимании человека», — пояснила эксперт.
По ее словам, человек, у которого одиночество является нормой, будет оправдывать свое состояние тем, что никому нельзя доверять.
«Там будет, например, много объяснений, что все люди недостаточно умные, что много предателей, что никому никогда не покажет себя истинного. Такие решения бывают, если с детства сталкиваются с жестокостью мира, которую они не смогли прожить, потому что у них не было достойной поддержки», — сказала эксперт.
Он добавила, что это может быть «механизм обесценивания» или «психологическая роль жертвы».
«Даже в период трансформации есть вера в то, что найдутся новые люди. Нет боязни контакта. Человек находится один, но знает, что придет время и возможность», — объяснила психолог.