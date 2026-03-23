Психолог рассказала, испытывают ли мошенники стыд и чувство вины
Мошенники, обманывающие пенсионеров, не испытывают вины и стыда из-за социопатии, сильной психологической защиты и отчуждения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По словам эксперта, злоумышленники осознают, что пожилой человек останется без средств, но это не вызывает у них никаких эмоций. Согласно мнению психолога, ошибочно полагать, что все преступники — социопаты. Многие из них используют психологические механизмы защиты, включая дегуманизацию жертвы и рационализацию своих действий.
Ещё одной причиной является феномен «морального отчуждения». В преступных группах действует система круговой поруки и распределённой ответственности, что позволяет участникам не испытывать угрызений совести, добавила Шпагина.
