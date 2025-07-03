Психолог рассказал, как фильмы ужасов влияют на психику человека

03 июля 2025, 13:57

Психолог Слободчиков: фильмы ужасов используют при жестком контроле в психиатрии

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фильмы ужасов могут быть полезны для психического здоровья, так считают зарубежные специалисты. Они утверждают, что ужастики помогают людям безопасно проживать свои страхи и тревоги, сталкиваясь с ними в контролируемой обстановке.





Психолог Илья Слободчиков в беседе с «Радио 1» прокомментировал это высказывание, заявив, что все зависит от ситуации, от того, как выстроен сюжет и в каком состоянии психическая активность человека.





«Это очень индивидуально. Здесь не может быть единой точки зрения, потому что все люди реагируют по-разному. У всех начинается своя ассоциативная картина», — сказал он.

«Нужно понимание, для чего это делается, ведь фильмы в жанре ужасов не обязательно страшилка или кровавый триллер, это могут быть вещи с психологическим напряжением, но в широком массовом применении никакого эффекта нет», — заключил он.

