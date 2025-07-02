Россиянам рассказали, как бороться с чувством одиночества
Психолог Кольцова: Жители мегаполисов подвержены чувству одиночества
Чувство одиночества часто испытывают жители больших городов. О причинах рассказала психолог Екатерина Кольцова.
«В больших городах люди сильно разобщены: большую часть времени они тратят на построение карьеры, зарабатывание денег. При этом индивидуальное общение довольно сложно вписывается в расписание. Плюс не последнюю роль в этом вопросе играют и расстояния – от дома до работы, до родственников, до ближайших друзей», — рассказала Кольцова «Москве 24».
По ее словам, в крупных городах людям сложно выбрать партнера и удержать с ним отношения.
Однако психолог подчеркнула, что одиночество не всегда является проблемой, а некоторые вовсе сознательно выбирают самоизоляцию и чувствуют себя комфортно. При этом опасным является гнетущее чувство одиночества, когда человек теряет эмоциональный контакт с другими людьми. Оно может стать причиной психических расстройств, депрессии и алкогольной зависимости.
Общественная Служба Новостей пишет, что чувство одиночества важно перестать отрицать и признаться в этом самому себе.
«Период одиночества может стать временем мощного внутреннего роста и важных открытий. Это редкая возможность услышать свой собственный, не заглушенный чужими мнениями голос. Используйте это время. Например, займитесь творчеством, которое вам по душе», — говорится в статье.
Автор призвал воспринимать это время в перезагрузки и переоценки жизненных приоритетов.
Для преодоления одиночества надо постараться наладить отношения с окружающими людьми и не избегать новых знакомств. Ни в коем случае нельзя замыкаться в себе.