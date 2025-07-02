Мужчины не плачут: как родители с детства влияет на эмоции мужчин
Психолог Лунюшин: Мужской плач — это нормально
Слезы являются защитной реакцией на тоску, обиду, чувство одиночества и не только. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему мужчинам все-таки можно плакать.
«Когда человек испытывает сильные чувства, то плач считается нормой. Он помогает пережить эти чувства. Но что тоже происходит, когда мальчику внушают, что это плохо, что мальчик не должен плакать? Некоторые закрываются и терпят, сжимая кулаки. Многие вместо слез испытывают агрессию», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Психолог пояснил, что агрессия заменяет эмоции, которые «нельзя» проявлять.
Он отметил, что основным последствием такой установки станет подавление эмоций. Мальчик, которому с детства говорили, что плакать плохо, со временем начинает скрывать свои чувства и перестает выражать эмоции, что может обернуться проявлением психологических проблем.