Россиянам рассказали, что дождь влияет на психоэмоциональное состояние

02 июля 2025, 21:25

Дождливая погода может вызвать депрессию

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Дождливая погода может привести к раздражительности и даже депрессии. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.







«Длительное отсутствие солнечного света приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, что может вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния», — рассказала Золотарева в беседе с RT.

«Кроме того, тревожность иногда развивается из-за органических причин: нарушений электрической активности мозга, интоксикации или приема некоторых препаратов, из-за которых чрезмерно вырабатывается гормон серотонин, повышающий в таком случае чувство страха и беспокойства», — пояснила врач.