Россиянам рассказали, что дождь влияет на психоэмоциональное состояние
Дождливая погода может вызвать депрессию
Дождливая погода может привести к раздражительности и даже депрессии. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.
«Длительное отсутствие солнечного света приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, что может вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния», — рассказала Золотарева в беседе с RT.
По её словам, больше всего к таким погодным изменениям чувствительны люди с метеозависимостью.
В свою очередь врач-психиатр Надежда Соловьева отметила в беседе с «Москвой 24», что тревога часто возникает из-за нарушений электрической активности мозга, интоксикации или приема некоторых препаратов.
«Кроме того, тревожность иногда развивается из-за органических причин: нарушений электрической активности мозга, интоксикации или приема некоторых препаратов, из-за которых чрезмерно вырабатывается гормон серотонин, повышающий в таком случае чувство страха и беспокойства», — пояснила врач.Она подчеркнула, что тревога часто предшествует депрессии и может указывать на начало шизофренического психоза или психотического состояния, при котором человек может потерять связь с реальностью.
При депрессии могут появиться нарушения сна, недоедание или переедание, а также суицидальные мысли. Соловьева порекомендовала при наличии подобных симптомов обратиться к врачу-психиатру.