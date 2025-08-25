Россиянам дали советы по подготовке ребёнка к новому учебному году
Психолог Дугенцова: начинать готовиться к школе нужно за две недели до 1 сентября
Подготовку к школьному режиму деятельности необходимо начать заранее. Об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова
По её словам, стоит скорректировать питание ребёнка так, чтобы оно было максимально близко к школьному меню.
«Где-нибудь за две недели до школы потихонечку вводить тот же режим. Ребёнок будет чувствовать себя в безопасности, когда потом этот режим начнётся с 1 сентября в школе. Получается, что психологически ребёнок уже будет к этому готов», — пояснила Дугенцова в беседе с RT.
Она добавила, что после школы ребёнок должен обязательно немного отдохнуть на детской площадке, чтобы выплеснуть эмоции. Уже после этого надо пойти домой, поесть и садиться за домашнее задание. После уроков также необходимо дать школьнику отдохнуть.
Дугенцова также призвала родителей в преддверии нового учебного года настраиваться на позитив. По её словам, детям стоит объяснять, что ничего страшного в ошибках нет. Это важно для их самооценки, заключила эксперт.
В свою очередь астролог Катерина Малеева рассказала «Москве 24», что к ребенку каждого знака зодиака должен быть особый подход, который поможет настроить их на учебный режим.
Детям-Ракам в преддверии нового учебного года важно пообещать поддержку, а Козерогам – объяснить, что знания помогут им добиться желаемого.
«Например, Овна бесполезно уговаривать, его заведёт только дух битвы. Ему надо дать цель быть первым. Маленькие Тельцы после продолжительного отдыха обычно находятся в режиме спячки. Важно начать с похода в магазин, чтобы вместе выбрать красивый пенал и другие предметы, а потом в кафе, чтобы вкусно отметить начало учебного года», — отметила Малеева.
Для Близнецов главной мотивацией станет встреча с друзьями. Ребенку Льву стоит напомнить, что в школе будет много возможностей показать себя с лучшей стороны. Для Дев важно создать ощущение порядка в школьных принадлежностях, а детям Весам обязательно надо выбрать новую школьную форму, стильный пенал и рюкзак.
Скорпионы любят тайны, поэтому им стоит рассказать, что в учебниках спрятано много необычных знаний. Стрельцам учёбу надо подать в качестве путешествия. Водолеям важно дать ощущение свободы и право все делать по-своему, Рыбам для вдохновения нужны мотивирующие истории и красивые примеры из жизни.