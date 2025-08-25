Россиянам дали советы по подготовке ребёнка к новому учебному году

25 августа 2025, 13:43

Психолог Дугенцова: начинать готовиться к школе нужно за две недели до 1 сентября

Фото: iStock/dragana991

Подготовку к школьному режиму деятельности необходимо начать заранее. Об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова





По её словам, стоит скорректировать питание ребёнка так, чтобы оно было максимально близко к школьному меню.





«Где-нибудь за две недели до школы потихонечку вводить тот же режим. Ребёнок будет чувствовать себя в безопасности, когда потом этот режим начнётся с 1 сентября в школе. Получается, что психологически ребёнок уже будет к этому готов», — пояснила Дугенцова в беседе с RT.

«Например, Овна бесполезно уговаривать, его заведёт только дух битвы. Ему надо дать цель быть первым. Маленькие Тельцы после продолжительного отдыха обычно находятся в режиме спячки. Важно начать с похода в магазин, чтобы вместе выбрать красивый пенал и другие предметы, а потом в кафе, чтобы вкусно отметить начало учебного года», — отметила Малеева.