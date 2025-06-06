Стало известно, кому удвоят пенсию в июле

Доцент Балынин: отпраздновавшим 80-летие в июне удвоят пенсию с 1 июля
Фото: iStock/blinow61

С 1 июля повышение пенсий ждет граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.



Фиксированная выплата вырастет в два раза — до 17 815,4 рубля. Помимо повышения пенсии, достигшим 80-летнего возраста начисляется надбавка за уход — в этом году она составляет 1314 рублей. Таким образом, общий размер выплат достигнет 19 129,4 рубля.

Как подчеркнул эксперт, этот процесс запустится автоматически — без обращений в СФР. Удвоенная выплата соответствующей категории граждан будет начисляться ежемесячно.

Перед этим россиянам назвали размер пенсии за выслугу лет.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0