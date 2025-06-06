Стало известно, кому удвоят пенсию в июле
С 1 июля повышение пенсий ждет граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Фиксированная выплата вырастет в два раза — до 17 815,4 рубля. Помимо повышения пенсии, достигшим 80-летнего возраста начисляется надбавка за уход — в этом году она составляет 1314 рублей. Таким образом, общий размер выплат достигнет 19 129,4 рубля.
Как подчеркнул эксперт, этот процесс запустится автоматически — без обращений в СФР. Удвоенная выплата соответствующей категории граждан будет начисляться ежемесячно.
Перед этим россиянам назвали размер пенсии за выслугу лет.
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