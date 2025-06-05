Нутрициолог назвала простые способы похудеть к лету

05 июня 2025, 15:45

Нутрициолог Вавилова: чтобы похудеть, сначала необходимо избавиться от отеков

Фото: iStock/nensuria

Не стоит прибегать к экстремальным диетам, чтобы похудеть. Для начала необходимо избавиться от отеков, а потом начинать постепенно снижать процент жировой ткани в организме. Об этом рассказала нутрициолог Алена Вавилова.





По словам специалиста, лишняя жировая ткань сопровождается системным воспалением, которое дает чрезмерную отечность, целлюлит.





«Действительно, на практике стоит исключить из рациона все, что вызывает пищевую реактивность — неблагоприятную реакцию организма на какие-либо компоненты продукта, и результаты видны уже через несколько дней. Так, уходит большое количество воды, а потом запускается процесс снижения веса. Можно похудеть до 10 кг с легкостью», — пояснила Вавилова в разговоре с «Известиями».

«Высокое потребление сливочного масла повышает риск общей смертности и смертности от рака, в то время как высокое потребление растительных масел, таких как: оливковое, соевое и рапсовое, снижает риск общей смертности, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила диетолог.