Нутрициолог назвала простые способы похудеть к лету
Нутрициолог Вавилова: чтобы похудеть, сначала необходимо избавиться от отеков
Не стоит прибегать к экстремальным диетам, чтобы похудеть. Для начала необходимо избавиться от отеков, а потом начинать постепенно снижать процент жировой ткани в организме. Об этом рассказала нутрициолог Алена Вавилова.
По словам специалиста, лишняя жировая ткань сопровождается системным воспалением, которое дает чрезмерную отечность, целлюлит.
«Действительно, на практике стоит исключить из рациона все, что вызывает пищевую реактивность — неблагоприятную реакцию организма на какие-либо компоненты продукта, и результаты видны уже через несколько дней. Так, уходит большое количество воды, а потом запускается процесс снижения веса. Можно похудеть до 10 кг с легкостью», — пояснила Вавилова в разговоре с «Известиями».
Она уточнила, что важно соблюдать сбалансированный рацион с присутствием белков, полезных жиров, сложных углеводов и клетчатки. Стоит есть овощи и зелень, а потребление сладких фруктов лучше ограничить. При правильном процессе похудения в месяц должно уходить до трех килограммов жировой ткани.
Тем временем диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что сливочное масло можно заменить растительными аналогами: маргарином или спредом.
«Высокое потребление сливочного масла повышает риск общей смертности и смертности от рака, в то время как высокое потребление растительных масел, таких как: оливковое, соевое и рапсовое, снижает риск общей смертности, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила диетолог.
При этом она уточнила, что от жиров полностью отказаться нельзя, но можно перейти на растительные аналоги.