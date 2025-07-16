Стало известно, к чему может привести хронический стресс
Психолог Хорс: Хронический стресс может привести к онкологии
При хроническом стрессе в организме могут развиться различные заболевания. Об этом предупредил практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Специалист отметил, что стрессовое состояние считается одним из факторов риска развития онкологических заболеваний.
«Важно отметить, что стресс бывает физическим и эмоциональным. Первый возникает, например, при громких звуках или других внешних воздействиях. Когда они прекращаются, организм приходит в норму. Однако второй вид переживаний может быть разрушительным, вызывая развитие всевозможных заболеваний», — рассказал Хорс «Москве 24».
По словам психолога, в случае хронического стресса необходимо полностью проработать ситуацию со специалистом.
Хорс подчеркнул, что для психически здорового человека нормально испытывать весь спектр эмоций, как положительных, так и отрицательных.
В свою очередь врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о соматоформных расстройствах, при которых человек испытывает боль в различных органах, головокружение, слабость, сердцебиение, тяжесть в груди и другие симптомы, однако врачи органической причины не находят.
«К осложнениям соматоформных расстройств можно отнести ухудшение качества жизни. Человек может отказаться от поездок, походов в гости, физических нагрузок — из-за страха каких-либо последствий. У людей с этими расстройствами часто снижается настроение, появляется тревожность, раздражительность, нарушается сон. Иногда развиваются депрессия, панические атаки», — пояснила врач.
Она уточнила, что к появлению соматоформных расстройств могут привести и стрессовые ситуации, психологические травмы, конфликты в семье и высокая нагрузка на работе.
Для лечения такого расстройства необходимо обратиться к врачу-психотерапевту, который подберет комплексную терапию.