Психолог назвала лучшие места для знакомств
Психолог Кольцова: девушкам не нужно стесняться ходить на свидания
На сегодняшний день российская молодежь не испытывает нехватки площадок для знакомств. Так считает психолог Екатерина Кольцова.
Сейчас есть ночные клубы, клубы по интересам, а также различные сообщества, в том числе онлайн, которые проводят очные встречи.
«Помогают решить вопрос и различные активности, которые проводятся, например, в парках: силовые тренировки, занятия воркаутом и танцами. До сих пор одним из самых популярных мест для знакомств остается работа. Поэтому дефицита площадок, где можно встретить друг друга, все-таки нет», — отметила Кольцова в беседе с «Москвой 24».
Она добавила, что некоторым девушкам сложно даются знакомства с мужчинами из-за низкой самооценки. Психолог посоветовала девушкам не стесняться ходить на свидания, а молодым людям — чаще проявлять инициативу.
Тем временем эксперты дейтинг-сервиса Twinby рассказали «Газете.Ru», что марафоны и беговые сообщества становятся «локацией» для поиска второй половинки.
«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству», — говорится в материале.
Отмечается, что в последние годы россияне чаще начали участвовать в забегах и марафонах.