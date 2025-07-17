Психолог назвала лучшие места для знакомств

17 июля 2025, 18:04

Психолог Кольцова: девушкам не нужно стесняться ходить на свидания

Фото: iStock/LuckyBusiness

На сегодняшний день российская молодежь не испытывает нехватки площадок для знакомств. Так считает психолог Екатерина Кольцова.





Сейчас есть ночные клубы, клубы по интересам, а также различные сообщества, в том числе онлайн, которые проводят очные встречи.





«Помогают решить вопрос и различные активности, которые проводятся, например, в парках: силовые тренировки, занятия воркаутом и танцами. До сих пор одним из самых популярных мест для знакомств остается работа. Поэтому дефицита площадок, где можно встретить друг друга, все-таки нет», — отметила Кольцова в беседе с «Москвой 24».

«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству», — говорится в материале.