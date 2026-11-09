Психолог объяснила, как говорить о своих желаниях мужчине, чтобы он услышал

09 ноября 2026, 10:39

Психолог Евгеника: женщина должна формулировать желание, обозначая условие

Фото: istockphoto/WeBond Creations

Есть мнение, что мужчины с Марса, а женщины — с Венеры. Именно поэтому так непросто прийти к общему пониманию. Многие женщины жалуются: «Я ему говорила двести раз, а он всё равно не слышит». Как быть в этой ситуации?





Психолог Евгеника в беседе с «Радио 1» отметила, что говорить много и часто — не значит быть услышанным. И здесь важно правильно формулировать свои желания.





«Проблема не в количестве повторений, а в том, как именно женщина говорит о том, что хочет. Заявлять желательно всегда один единственный раз и по возможности сразу ставить условия. Потому что в противном случае вы просто заменяете радио», — сказала она.

«При этом условия не должны быть агрессивными. Например: "Вася, не разбрасывай, пожалуйста, носки по квартире. Мне это больно, я это терпеть не хочу. Давай не будем портить наши прекрасные отношения, я тебя очень люблю. Но если в следующий раз я увижу носки на полу — я их выброшу в окно, не обижайся, любимый. Я не хочу скандалов, я не хочу ругани, носки выйдут в окно"», — предложила Евгеника.