Психолог рассказала о снижении ежедневной информационной нагрузки

06 ноября 2026, 15:15

Психолог Пахомова: отключение уведомлений снижает информационную нагрузку

Фото: iStock/Thx4Stock

Информационная перегрузка от соцсетей, новостей и рабочих чатов может вызывать усталость даже без физической нагрузки, мешать сосредоточиться и оставлять ощущение, что отдых не наступил. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова.





По её словам, человеку кажется, будто он отдыхает в социальных сетях, просматривая ленту, но психика вынуждена снова и снова переключаться между темами, оценивать новую информацию и решать, смотреть или не смотреть, читать или не читать.





«Каждый раз микрорешение, но решение», — отметила психолог.

«Верните себе право выбирать, когда и какую информацию получать», — посоветовала Пахомова.

«20 минут спокойного созерцания природы во время возвращения домой с работы может вернуть вам силы и желание интересно провести вечер», — заключила эксперт.