Психолог рассказала о снижении ежедневной информационной нагрузки
Психолог Пахомова: отключение уведомлений снижает информационную нагрузку
Информационная перегрузка от соцсетей, новостей и рабочих чатов может вызывать усталость даже без физической нагрузки, мешать сосредоточиться и оставлять ощущение, что отдых не наступил. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова.
По её словам, человеку кажется, будто он отдыхает в социальных сетях, просматривая ленту, но психика вынуждена снова и снова переключаться между темами, оценивать новую информацию и решать, смотреть или не смотреть, читать или не читать.
«Каждый раз микрорешение, но решение», — отметила психолог.
Когнитивная нагрузка копится, а ресурсы ограничены, поэтому становится сложнее сосредоточиться, удерживать мысль и принимать решения, появляется раздражение, а сил не остаётся даже на простые дела. Эксперт добавила, что у перегрузки есть и эмоциональная сторона: новости о кризисах, конфликтах и катастрофах поддерживают фоновое напряжение. События человека напрямую не касаются, повлиять на них он не может, и всё же продолжает следить за сводками, словно это поможет подготовиться к угрозе. Так возникает ловушка: чем тревожнее становится, тем сильнее тянет проверить новости, хотя именно это и подпитывает тревогу.
Отдельно Пахомова остановилась на рабочих чатах, которые не стихают вместе с рабочим днём: физически человек уже дома, но психологически по-прежнему участвует в десятках процессов — отвечает на сообщения за ужином, читает переписку перед сном, проверяет уведомления сразу после пробуждения. В итоге не остаётся времени, когда внимание могло бы переключиться на собственные ощущения, близких или отдых. При этом рабочие задачи функциональны и понятны, а общение с близкими требует душевных усилий — внимательно выслушать, понять, отреагировать, и проще отгородиться работой, чем признаться, что устал и хочет побыть один.
Снизить нагрузку, по словам психолога, помогают сила воли и осознанность — но без аскезы, поскольку дополнительное насилие над собой съест ещё больше сил. Она советует выделить определённое время для просмотра новостей, отключить уведомления, не держать рабочие чаты постоянно открытыми и договориться с работой о графике ответов — два-три раза в день, а при срочности звонить.
«Верните себе право выбирать, когда и какую информацию получать», — посоветовала Пахомова.
Психолог рекомендует создавать паузы и ритуалы без информации: прогулку без телефона, спокойный завтрак, физическую активность без аудиокниг или разговор с близким без телефона. Такие паузы помогают вернуть ощущение жизни и не отвлекаться на множество событий вокруг. Главный ориентир, по её мнению, — не количество полученных новостей, а то, как они влияют на жизнь: информация должна помогать понимать происходящее, принимать решения и поддерживать связь с людьми, а если её слишком много, становится труднее сосредоточиться на собственных целях и желаниях.
«20 минут спокойного созерцания природы во время возвращения домой с работы может вернуть вам силы и желание интересно провести вечер», — заключила эксперт.