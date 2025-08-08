Психолог рассказала, как музыка влияет на сознание человека
Психолог Винокурова: музыка пробуждает воспоминания и скрытые желания в человеке
Музыка помогает бороться с одиночеством. Такое утверждение сделали ученые Сиднейского университета.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что музыка и звукотерапия, действительно, помогают организму восстановиться, выстроить процессы более позитивным и здоровым образом.
«С точки зрения психики, знакомые мелодии стимулируют наше воображение, заставляют нас входить в такие эмоциональные состояния, которые напомнят о старых переживаниях или сконструируют желаемое будущее», — сказала он.
По словам эксперта, музыка влияет на нас и физиологически, и психологически.
«Речь идет не о воображении, а о каких-то наших сценариях, паттернах и прошлых событиях жизни. Если вы обратите внимание, то система маркетинга в бизнесе содержит в себе определенные запахи и звуки, вызывающие определенные реакции. Например, идем по улице, слышим громкую музыку из машины и вспоминаем, как 20 лет назад на дискотеке танцевали под нее», — объяснила она.
Она добавила, что таким образом наше сознание воспроизводит воспоминания, убеждения, даже скрытые желания.