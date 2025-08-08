Достижения.рф

С рэпера Pharaoh могут взыскать 20 млн рублей

Фото: istockphoto / blinow61

Московский музыкальный лейбл SP Digital подал иск на сумму 20 миллионов рублей к рэперу Pharaoh ( с настоящим именем Глеб Голубин). Об этом сообщает «Постньюс».



Уточняется, что в иске указано ООО «Культ Исиды», единственным учредителем которого является Pharaoh. Причины претензии SP Digital пока не раскрыты. Представители рэпера подали ходатайство для ознакомления с материалами дела, но дата заседания еще не назначена. «Постньюс» обратился за комментариями к лейблу и представителям рэпера, однако получил отказ от обеих сторон.

Ранее стало известно, что Pharaoh имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 271 тысячи рублей, возникшую из-за просрочек по кредитам.

Анастасия Хохлова

