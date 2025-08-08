«Ни голоса, ни внешности»: Соседов счел Леонтьева лишним на сцене
Известный музыкальный критик Сергей Соседов выразил недовольство по поводу планов Валерия Леонтьева вернуться на сцену после длительного перерыва. В интервью Общественной службе новостей он поделился своим мнением.
Соседов считает, что одноразовое появление артиста может вызвать положительные эмоции у зрителей и поклонников, однако если Леонтьев решит возобновить свою карьеру на постоянной основе, это может привести к критике с их стороны.
«Время песен вроде “А все бегут, бегут, бегут, а он им светит” уже прошло. Все те легенды, которыми мы восхищались раньше, остались в прошлом. В современном мире Леонтьеву нет места, на нынешней эстраде ему нечего делать. Зачем ему возвращаться? С какой целью? Все, что он мог спеть, он уже спел, сейчас у него нет ни голоса, ни внешности. К чему этот цирк? Я этого не понимаю. Это безумие», — отметил критик.По словам Соседова, он не поддерживает идею возвращения старых артистов на сцену, так как в них угас не только талант, но и сама жизнь.
«Я считаю, что нужно уметь прощаться и с уважением завершать свою карьеру. К тому же, Леонтьева трудно назвать выдающимся вокалистом. У него ограниченный диапазон, и в сильных музыкальных партиях я его никогда не слышал, а сейчас вряд ли услышу. Мир шоу-бизнеса ничего не потеряет без него», — добавил он.Критик также выразил надежду, что певец просто пошутил о своем намерении вернуться на эстраду.