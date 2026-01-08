Психолог рассказала, как начать готовить организм к рабочим дням
Психолог Сальникова: организму после праздников нужно восстановить базовые ритмы
Во время праздников, как правило, меняется ритм жизни. И после очень тяжело вернуться в прежнюю рутину.
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в праздничные дни не стоит сбивать базовые ритмы, а если это уже случилось, то стоит их возвращать в привычное русло.
«После выходных придется восстанавливать организм, который сбит с толку не столько отдыхом, сколько непривычным режимом», — предупредила она.
- Питание: постепенно возвращайтесь к привычному рациону, уменьшайте количество тяжелой пищи и сладкого. Это стабилизирует энергию.
- Сон: даже если засыпаете поздно, старайтесь вставать в одно и то же время. Это самый быстрый способ настройки биологических часов.
- Двигательная активность: короткая прогулка при дневном свете или легкая зарядка помогут телу «вспомнить» рабочий ритм и улучшат настроение.
«Когда у вас есть рабочий марафон, длинный забег, не надо стартовать быстро. Вы если и стартанете, то закончится быстрая сила. Дайте себе время для разгона. Оно быстро наберется потом. Но важно, чтобы в этот момент у вас были силы. Позвольте себе плавный, а не резкий старт. Сохраните психические силы, дав себе время на адаптацию без упреков. Тогда уже к середине января вы войдете в ритм не измотанным, а собранным и готовым к продуктивной работе», — добавила Сальникова.