Психолог рассказала, как начать готовить организм к рабочим дням

08 января 2026, 10:37

Психолог Сальникова: организму после праздников нужно восстановить базовые ритмы

Фото: iStock/fizkes

Во время праздников, как правило, меняется ритм жизни. И после очень тяжело вернуться в прежнюю рутину.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в праздничные дни не стоит сбивать базовые ритмы, а если это уже случилось, то стоит их возвращать в привычное русло.





«После выходных придется восстанавливать организм, который сбит с толку не столько отдыхом, сколько непривычным режимом», — предупредила она.

Питание: постепенно возвращайтесь к привычному рациону, уменьшайте количество тяжелой пищи и сладкого. Это стабилизирует энергию.

Сон: даже если засыпаете поздно, старайтесь вставать в одно и то же время. Это самый быстрый способ настройки биологических часов.

Двигательная активность: короткая прогулка при дневном свете или легкая зарядка помогут телу «вспомнить» рабочий ритм и улучшат настроение.