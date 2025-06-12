Психолог рассказала, как наличие финансовой «подушки» влияет на ментальное здоровье

12 июня 2025, 10:08

Психолог Тур: наличие финансовой «подушки» дает безопасность

Фото: iStock/van-balvan

Все чаще встает вопрос о влиянии финансов на психологическое здоровье россиян.





Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что так называемая финансовая подушка означает безопасность.





«Не только финансовую, а в принципе опору в нашей жизни. Без нее повышается уровень стресса, нарастают тревожные мысли, поднимается уровень кортизола, растет тревожность вплоть до депрессии, выгорания и так далее», — пояснила она.

«И здесь есть важный подход — дисциплина. Когда мы ведем четкий подсчет, инвестируем, откладываем, прогнозируем, но не все строится только на логике. У нас есть еще и абстрактная часть мышления, денежный эмоциональный интеллект, когда мы учимся себя вдохновлять, мотивировать, восполнять ресурс, снижать уровень стресса», — объяснила Тур.