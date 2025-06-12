Психолог рассказала, как наличие финансовой «подушки» влияет на ментальное здоровье
Психолог Тур: наличие финансовой «подушки» дает безопасность
Все чаще встает вопрос о влиянии финансов на психологическое здоровье россиян.
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что так называемая финансовая подушка означает безопасность.
«Не только финансовую, а в принципе опору в нашей жизни. Без нее повышается уровень стресса, нарастают тревожные мысли, поднимается уровень кортизола, растет тревожность вплоть до депрессии, выгорания и так далее», — пояснила она.
По ее словам, деньги являются некоторым ресурсом для счастья, потому что это дает возможность исполнять свои мечты — например, путешествовать или покупать то, чего давно хотелось.
«И здесь есть важный подход — дисциплина. Когда мы ведем четкий подсчет, инвестируем, откладываем, прогнозируем, но не все строится только на логике. У нас есть еще и абстрактная часть мышления, денежный эмоциональный интеллект, когда мы учимся себя вдохновлять, мотивировать, восполнять ресурс, снижать уровень стресса», — объяснила Тур.