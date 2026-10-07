Психолог объяснил, почему дети начинают не любить школьные предметы

07 октября 2026, 10:25

Психолог Ахмадуллин: за неприязнью школьника к предмету стоит негативный опыт

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Нелюбовь ребенка к отдельным школьным предметам чаще связана не с отсутствием способностей, а с негативным опытом, пробелами в знаниях, конфликтом с педагогом или непониманием пользы материала. Об этом рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.





По его словам, которые передает телеканал RT, за «ненавистью» обычно стоит конкретный негативный опыт. Если школьник постоянно не справляется с заданиями, боится преподавателя или не понимает, зачем эти знания, предмет начинает вызывать неприятные эмоции. Особенно часто это происходит из-за неосвоенных базовых тем: следующие занятия опираются на них, а задания выглядят все сложнее.

«Фраза «я ненавижу химию» в таком случае может скрывать мысль «я не понимаю химию и чувствую себя глупым», — пояснил психолог.