Психолог объяснил, почему дети начинают не любить школьные предметы
Психолог Ахмадуллин: за неприязнью школьника к предмету стоит негативный опыт
Нелюбовь ребенка к отдельным школьным предметам чаще связана не с отсутствием способностей, а с негативным опытом, пробелами в знаниях, конфликтом с педагогом или непониманием пользы материала. Об этом рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.
По его словам, которые передает телеканал RT, за «ненавистью» обычно стоит конкретный негативный опыт. Если школьник постоянно не справляется с заданиями, боится преподавателя или не понимает, зачем эти знания, предмет начинает вызывать неприятные эмоции. Особенно часто это происходит из-за неосвоенных базовых тем: следующие занятия опираются на них, а задания выглядят все сложнее.
«Фраза «я ненавижу химию» в таком случае может скрывать мысль «я не понимаю химию и чувствую себя глупым», — пояснил психолог.Влияет на отношение к учебе и личность учителя: строгость, скучная подача материала или конфликт вызывают неприязнь ко всей дисциплине. Показательный признак — если негатив появился после смены преподавателя. Еще одна причина — отсутствие связи между уроками и жизнью: вопрос «зачем нужны синусы» не всегда означает отсутствие интереса к математике, иногда ребенок просто не видит применения знаниям.
Ахмадуллин рекомендовал родителям сначала понять, чем вызвана «ненависть» ребенка к дисциплине. При пробелах стоит спокойно вернуться к непонятным темам, при конфликте с учителем — помочь отделить школьный предмет от конкретного человека. Добавить смысла поможет связь знаний с увлечениями: проценты — с личными деньгами, физика — со спортом или техникой, история — с фильмами и событиями.