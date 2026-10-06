Психолог выделила три психотипа, наиболее склонных к тихому выгоранию

06 октября 2026, 17:49

Психолог Багаева: к выгоранию склонны перфекционисты, эмпаты и исполнители

Фото: iStock/Elena Perova

Утром вы просыпаетесь уже уставшим, любимая работа вызывает только раздражение, а на простые задачи уходят часы? Возможно, это не лень и не плохой характер, а эмоциональное выгорание.





Психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1» выделила три психотипа, наиболее склонных к тихому выгоранию.





«В группе максимального риска — перфекционисты и идеалисты. Молодые специалисты, которые только пришли и готовы завоевать весь мир с завышенными ожиданиями, сталкиваются с суровой реальностью системы — это наносит им самый тяжёлый удар. Второй тип — эмпатия без границ: люди, которые принимают боль всех и всего как личную, не умеют выстраивать профессиональную дистанцию, много сопереживают в ущерб собственному сну и эмоциональной стабильности. И третий — тихие исполнители, безотказные люди, которые не умеют говорить "нет". Они берут любые дополнительные задачи, молча терпят неудобства, копят агрессию внутри — и она их в итоге выжигает дотла», — перечислили она.

«Это помогает не пропустить физические маркеры стресса. Также можно использовать шкалирование дня: вечером ставить себе честную оценку от одного до десяти по двум критериям — сколько физических сил, душевного тепла, терпения к людям осталось. Если показатель тепла держится ниже четырёх баллов больше недели — это уже повод забить тревогу», — отметила Багаева.