Сексолог Савская раскритиковала предложение Милонова о рецептах на секс-игрушки
Сексолог Савская: предложение Милонова о секс-игрушках абсурдное
В Госдуме предложили полностью закрыть секс-шопы, чтобы поднять рождаемость. А на секс-игрушки призвали выписывать рецепты.
«Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти «аксессуары», если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию», — заявил депутат Милонов.
Сексолог, психолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» назвала предложение странным и необоснованным.
«А кто будет выписывать эти рецепты? И какая будет у людей болезнь? Это даже абсурдным назвать трудно. Запрет на секс-шопы может наоборот снизить рождаемость, потому что секс-грушки используются для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь пары, добавить экспериментов», — объяснила она.
Сексолог выразила негодование и задала вопрос: что делать в таком случае одиноким людям, которые поддерживают свою сексуальную функцию с помощью секс-игрушек?
«Это какая-то истерия, странная гипотеза, потому что нет доказательств вреда игрушек. Они не влияют на психику и физиологию. Какие-то травмы в личности формируются с раннего детства, а не во время секса», — сказала сексолог.
Она добавила, что патологии в людях могут формироваться из-за сексуального насилия и домогательства, но секс-игрушки здесь не при чем.