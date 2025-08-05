Психолог рассказала, как природа влияет на расстройство личности человека

05 августа 2025, 16:22

Психолог Сальникова: природа уменьшает количество тревоги и апатии у человека

Фото: istockphoto/Pheelings Media

В современном мире отдых на природе кажется роскошью, однако специалисты утверждают, что он необходим для здоровья организма.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что природа — это про движение, про физический труд, который служит психологической разгрузкой для организма.





«Если нервничаешь, говорят идти мыть посуду или заниматься физкультурой. Мы концентрируемся на другом действии, таким образом успокаивая себя. Все современные расстройства личности уменьшаются в разы во время нахождения на природе», — пояснила она.

«Мы задаемся вопросами о целях, предназначении, задачах. А когда мы на природе, ощущаем себя частью мира, и не возникает глубинных тяжелых вопросов — они становятся более приземленные и экологичные для мозга. Природа придает больший смысл жизни, поэтому люди ходят в походы, ночуют в палатках», — объяснила Сальникова.