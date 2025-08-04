Спасатель назвал разрешенные для купания места

04 августа 2025, 12:15

Щетинин: купаться можно только в разрешенных водоемах

Фото: istockphoto/Vital Hil

Люди могут купаться только в разрешенных для этого водоемах. Об этом пишет портал RT со ссылкой на спасателя международного класса Сергея Щетинина.





Собеседник подчеркнул опасность открытых водоемов. По его словам, не стоит поддаваться на внешнее спокойствие воды, потому что под ней есть скрытые опасности, которые нужно подразумевать заранее. Таким образом, купаться можно только в тех местах, где официальный пляж или разрешающие таблички, говорит заслуженный спасатель России.



