Психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе
Психолог Сахарова: детей к школе нужно готовить минимум за неделю
Налаживание режима для ребенка следует начинать как минимум за неделю до окончания каникул. Об этом сообщила директор института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова.
«Очень важно помочь ребенку восстановить режим, особенно режим сна и бодрствования, за неделю до начала учебного года. Если в течение лета ребенок не вставал рано, стоит начать приучать его к более раннему подъему. Конечно, он может сопротивляться, говоря, что школа еще не началась. В этом случае можно добавить элемент соревнования, привлекая родителей, — отметила Сахарова в беседе с изданием Агентство городских новостей «Москва».Она добавила, что стоит придумать совместные прогулки или посещение интересных мест в утренние часы, чтобы дать ребенку мотивацию вставать пораньше в оставшиеся дни каникул. За 1,5–2 часа до сна лучше ограничить использование гаджетов и компьютерных игр, подчеркнула Сахарова.