Психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе

05 августа 2025, 09:27

Психолог Сахарова: детей к школе нужно готовить минимум за неделю

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Налаживание режима для ребенка следует начинать как минимум за неделю до окончания каникул. Об этом сообщила директор института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова.







«Очень важно помочь ребенку восстановить режим, особенно режим сна и бодрствования, за неделю до начала учебного года. Если в течение лета ребенок не вставал рано, стоит начать приучать его к более раннему подъему. Конечно, он может сопротивляться, говоря, что школа еще не началась. В этом случае можно добавить элемент соревнования, привлекая родителей, — отметила Сахарова в беседе с изданием Агентство городских новостей «Москва».