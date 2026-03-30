Психолог рассказала, как смех влияет на психику человека

30 марта 2026, 15:44

Психолог Сальникова: смех показывает психологическую несломленность человека

Приближается самый веселых праздник — 1 апреля. Традиционно в этот день принято устраивать розыгрыши друзьям и близким. Говорят, что смех продлевает жизни, правда ли это и есть ли этому доказательства?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что смех улучшает артериальное давление, расширяет объем легких и, проводя кислород в организм, положительно влияет на здоровье.





«Смех обладает комплексом оживления: когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления — один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка», — рассказала эксперт.

«Нужно правильно уметь реагировать на внешние ситуации, которые нас раздражают. Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическая несломленность», — сказала психолог.

«У нас мимика содержит очень много нервных окончаний. И когда мы улыбаемся, смеемся — все эти рецепторы активизируются и лучше работают. Поэтому улыбайтесь, смейтесь по-доброму, заражая других людей своими улыбками», — заключила Сальникова.



