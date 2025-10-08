Психоаналитик рассказала, какой должна быть настоящая любовь на примере Симоньян и Кеосаяна

08 октября 2025, 11:26

Психоаналитик Смолярчук: Симоньян, похоронив мужа, потеряла друга и опору

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: телеграм-канал @margaritasimonyan)

Уход из жизни супруга Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна стал трагедией не только для семьи, но и для всей общественности. Несмотря на долгую подготовку к возможному исходу, горе известной журналисткой переносится особенно остро и болезненно.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Маргарита Симоньян понимала все риски, однако ее психика отказывать принимать неизбежное.





«Ситуация не является классическим "острым горем", поскольку Тигран Кеосаян почти 9 месяцев находился в коме, но Маргарита не могла принять этого. Человек — существо, устроенное очень по-детски, которое всегда до последнего верит в чудо, в хорошее. Тем более, что Маргарита является послушником армянской церкви, и она, действительно, вымаливала, потратила огромное количество душевных сил», — отметила она.

«Их привязанность была человеческой, безусловной любовью. Потеря многогранная: Маргарита осталась не только без мужа, но и без лучшего друга, опоры. Она потеряла чувство "женского счастья" и поэтому обречена сегодня безутешно горевать», — объяснила Смолярчук.