Психолог рассказала, как правильно организовать выполнение домашних заданий

Смирнова: детям необходимо давать отдыхать между выполнением уроков

Во время учебного года выполнение домашних заданий является частым источником конфликтов между детьми и родителями. Как правильно организовать процесс обучения, рассказала детский и семейный психолог Светлана Смирнова.





По её словам, родители часто отрывают ребёнка от его занятий, садятся рядом и контролируют выполнение домашних заданий или вовсе не принимают в этом участие, а потом ругают детей за ошибки.



Психолог посоветовала помочь ребёнку понять, что домашнее задание является его ответственностью, дать возможность самостоятельно выбрать время для его выполнения. Кроме того, стоит давать детям отдыхать между уроками и вводить мотивацию за качественное выполнение.





«Родители настаивают на аккуратности, иногда на прочтении несколько раз. Но если помнить о формировании собственной ответственности, то намного эффективнее тридцати родительских замечаний про аккуратность — обратная связь от учителя в виде плохой оценки», — сказала Смирнова в беседе с «Известиями».

«38% признались, что часто устают, еще 38% сказали, что почти всегда ощущают усталость, 22% бывают иногда уставшими, и только 1% заявили, что почти не устают. Главными источниками усталости школьники называют большой объем домашнего задания (28%), ранние подъемы и длинный учебный день (23%)», — говорится в материале.