«Эрозия и язва»: Диетолог предупредила, какую воду не стоит пить в жару

09 июня 2025, 13:25

Диетолог Мойсенко: вода из холодильника в жару может привести к язве

Фото: iStock/Alfira Poyarkova

В жаркую пору очень важно поддерживать здоровье своего организма. Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что во время жаркой погоды следует пить больше жидкости, потому что это фундаментальная часть здоровья.









«Только нужно понимать, что такое жидкость — это простая вода, не газированная, не кипяченая, не компот, не сок, не кисель, не алкоголь, не кофе. Жара — это период, когда может наступить дегидратация, то есть лишение клетки содержимого жидкости. А вместе с этим уходят магний, кальций, калий, которые крайне важны нам для кислотно-щелочного равновесия», — сказала она.

«Минералка поднимает уровень жажды. Получается, что нам нужно пить бесконечно, фактически удваивается доза принимаемой жидкости. Я бы призвала людей принимать воду мелкими глоточками постоянно, а холодную воду в ларьках покупать не стоит. Потому что нагретое тело и резко охлаждающая жидкость могут быть бомбой для слизистых оболочек полости рта, получится заболевание», — объяснила диетолог.

«Особенно это касается напитков, которые находятся в металлизированных упаковках, например, в жестяной банке», — уточнила Мойсенко.