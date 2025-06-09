«Эрозия и язва»: Диетолог предупредила, какую воду не стоит пить в жару
Диетолог Мойсенко: вода из холодильника в жару может привести к язве
В жаркую пору очень важно поддерживать здоровье своего организма. Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что во время жаркой погоды следует пить больше жидкости, потому что это фундаментальная часть здоровья.
«Только нужно понимать, что такое жидкость — это простая вода, не газированная, не кипяченая, не компот, не сок, не кисель, не алкоголь, не кофе. Жара — это период, когда может наступить дегидратация, то есть лишение клетки содержимого жидкости. А вместе с этим уходят магний, кальций, калий, которые крайне важны нам для кислотно-щелочного равновесия», — сказала она.
По ее словам, минеральная вода, которую многие считают полезной, является прерогативой назначения врачами, поэтому лучше употреблять только чистую воду.
«Минералка поднимает уровень жажды. Получается, что нам нужно пить бесконечно, фактически удваивается доза принимаемой жидкости. Я бы призвала людей принимать воду мелкими глоточками постоянно, а холодную воду в ларьках покупать не стоит. Потому что нагретое тело и резко охлаждающая жидкость могут быть бомбой для слизистых оболочек полости рта, получится заболевание», — объяснила диетолог.
Она добавила, что холодная вода, поступив в желудок, может мгновенно оказать сильное раздражение и привести к эрозиям и даже язвам.
«Особенно это касается напитков, которые находятся в металлизированных упаковках, например, в жестяной банке», — уточнила Мойсенко.