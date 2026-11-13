Психолог рассказала, какую музыку необходимо слушать для успокоения

13 ноября 2026, 15:38

Психолог Сальникова: для успокоения нужно слушать грустную музыку

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Почему одни треки заставляют нас плакать, а другие — совершать подвиги? Музыка — это универсальный язык эмоций, но её влияние на психику имеет и обратную сторону: чрезмерное увлечение грустными песнями может усугубить депрессивные состояния. Как звук формирует наше настроение, можно ли «вылечить» психику плейлистом и где проходит граница между терапией и самообманом?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что музыка действительно влияет на психику.





«Для бодрости — слушать активную музыку, для спокойствия — более мелодичную, спокойную, классическую. Даже, возможно, грустную», — сказала она.

«А главный бонус — не просто слушать, а двигаться в такт и подпевать: так музыка работает не только на настроение, но и на нервную систему», — посоветовала психолог.