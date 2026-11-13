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Психолог рассказала, какую музыку необходимо слушать для успокоения

Психолог Сальникова: для успокоения нужно слушать грустную музыку
Фото: iStock/BartekSzewczyk

Почему одни треки заставляют нас плакать, а другие — совершать подвиги? Музыка — это универсальный язык эмоций, но её влияние на психику имеет и обратную сторону: чрезмерное увлечение грустными песнями может усугубить депрессивные состояния. Как звук формирует наше настроение, можно ли «вылечить» психику плейлистом и где проходит граница между терапией и самообманом?



Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что музыка действительно влияет на психику.

«Для бодрости — слушать активную музыку, для спокойствия — более мелодичную, спокойную, классическую. Даже, возможно, грустную», — сказала она.

По словам эксперта, для успокоения лучше выбирать музыку с предсказуемым, мерным ритмом, которая имитирует покачивание. Для бодрости важен не столько жанр, сколько чёткий пульс.

«А главный бонус — не просто слушать, а двигаться в такт и подпевать: так музыка работает не только на настроение, но и на нервную систему», — посоветовала психолог.
Анастасия Панченко

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