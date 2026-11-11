«Внимание к чужой жизни»: Психолог назвал главное разрушительное чувство

11 ноября 2026, 17:39

Психолог Шамсутдинов: зависть разрушает изнутри

Фото: Istock/fizkes

Психологи утверждают: зависть — не просто эмоция, а эволюционный механизм, который заставляет нас сравнивать себя с другими и двигаться вперёд. Вопрос лишь в том, превращается ли она в топливо или в яд.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что зачастую зависть все-таки разрушительна.





«Можно начать следить за человеком: что он купил, куда поехал, кто его похвалил. Можно объяснять его достижения удачей, связями или глупостью — не потому, что это правда, а потому, что так легче пережить собственное бессилие. Можно ждать, что он провалится, и назвать это "восстановлением справедливости"», — сказал он.

«Зависть особенно вредна, когда превращается в приговор себе: "Если у меня этого нет, значит, я хуже". Чужой успех ничего такого не доказывает. Он доказывает только, что у другого человека есть то, чего сейчас нет у вас. Всё остальное — выводы, которые вы делаете в момент боли», — заключил Шамсутдинов.