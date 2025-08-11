Достижения.рф

Психолог рассказала, по каким критериям можно распознать женщину-психопатку

Психолог Миллер: женщина-психопатка будет нестабильной в эмоциях
Многие утверждают, что женское психологическое насилие встречается гораздо чаще, чем мужское. Однако специалисты могут поспорить с этим утверждением.



Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» заявила, что женщин-психопаток так же много, как и мужчин.

«Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить», — сказала она.

По ее словам, мужчины-абьюзеры и женщины-психопаты всегда покажут какой-то красный флаг.

«Всегда будет то, на что обратить внимание, например, какой-то скандал и экспрессивное эмоциональное проявление в сторону кого-то. Могут быть какие-то резкие перепады настроения, нестабильность», — объяснила эксперт.

Миллер добавила, что все не так страшно, если бы не доходило до рукоприкладства и различного рода серьезных происшествий.
