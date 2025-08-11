Психолог рассказала, по каким критериям можно распознать женщину-психопатку
Психолог Миллер: женщина-психопатка будет нестабильной в эмоциях
Многие утверждают, что женское психологическое насилие встречается гораздо чаще, чем мужское. Однако специалисты могут поспорить с этим утверждением.
Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» заявила, что женщин-психопаток так же много, как и мужчин.
«Женщина может также излишне контролировать, постоянно переходить личные границы, критиковать. Например, при знакомстве сразу говорить, что неплохо было бы рубашку сменить», — сказала она.
По ее словам, мужчины-абьюзеры и женщины-психопаты всегда покажут какой-то красный флаг.
«Всегда будет то, на что обратить внимание, например, какой-то скандал и экспрессивное эмоциональное проявление в сторону кого-то. Могут быть какие-то резкие перепады настроения, нестабильность», — объяснила эксперт.
Миллер добавила, что все не так страшно, если бы не доходило до рукоприкладства и различного рода серьезных происшествий.