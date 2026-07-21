«Нужно успеть всё»: Психолог раскрыла, почему после отдыха снова нужен отпуск

21 июля 2026, 13:35

Психолог Кардиакос: у некоторых после отпуска возникает постотпускной синдром

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Каникулы закончились, а сил будто не прибавилось — знакомое ощущение? После поездки многие возвращаются домой раздражёнными, уставшими и с мыслью, что нужен ещё один перерыв. Причиной могут стать слишком насыщенная программа, завышенные ожидания или попытка учесть интересы всех попутчиков.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в разговоре с «Радио 1» отметила: у некоторых людей после отпуска развивается постотпускной синдром. Он проявляется упадком сил, раздражительностью и эмоциональным спадом после выхода на работу. Такое состояние иногда длится около недели и сопровождается мыслью о необходимости нового отдыха. По словам специалиста, первая причина — синдром упущенных каникул. Если человек давно не отдыхал или слишком многого ждал от поездки, он пытается вместить в неё всё сразу: строит множество планов, ходит на экскурсии и выбирает непривычно активную программу.





«Есть люди, которым постоянно нужно движение, а есть те, кому необходимо заземляться и замедляться. Особенно если отдых долгожданный или поездка — в страну мечты, возникает подсознательное переживание: "Если я поеду, могу что-то упустить, поэтому нужно успеть всё". Начинается гонка за впечатлениями: переезды, многозадачность, постоянная активность. После такого отдыха действительно нужен ещё один», — объяснила она.

«Чаще всего речь идёт о родителях, партнёрах и детях. Если мы едем отдыхать вместе, возникают три уровня ожиданий, а нужно учесть ещё и свои. Не остаётся внутреннего уединения — точки, где можно прочувствовать отдых. Если вы находитесь в конфликте, после отпуска потребуется ещё один отдых. То же самое происходит при разных хронотипах», — отметила Анастасия Кардиакос.

«Если учитывать эти рекомендации, отпуск действительно поможет восстановить силы. Для спокойного возвращения к привычному ритму стоит оставить на адаптацию хотя бы один день», — добавила психотерапевт.

«Мы приезжаем из хорошего места туда, где нам не нравится. Чтобы возвращение из отпуска стало приятнее, важно найти в жизни то, что положительно заряжает: дом, кофе, машину, свою кровать. Рекомендую составить список того, по чему вы скучаете», — сказала психолог.