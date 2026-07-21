Россиян призвали отказаться от заказа некоторых продуктов с помощью доставки в летний период
Некоторые продукты летом быстрее портятся, в связи с этим россиян призвали отказаться от их заказа с помощью доставки в это время года. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает RT.
Эксперт отметил, что при температуре свыше 30 градусов Цельсия бактерии активизируются уже через час. Особую угрозу представляют сальмонеллы, листерии и стафилококки. Некоторые микроорганизмы успевают производить токсины, которые могут привести к пищевому отравлению, даже если количество бактерий впоследствии уменьшится, подчеркнул химик.
Дорохов добавил, что термосумки, которые используют курьеры, не могут заменить холодильник. Он также отметил, что если продукты, нагретые таким образом, снова поместить в холодильник, это не уничтожит бактерии и токсины, которые уже образовались.
К скоропортящимся продуктам он отнес те, что содержат много белка и влаги. Это суши и роллы, сырая рыба и морепродукты, охлажденное мясо и птица, изделия из фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, а также салаты с майонезом и готовые блюда, содержащие яйца.
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