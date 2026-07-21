Россиян призвали отказаться от заказа некоторых продуктов с помощью доставки в летний период

21 июля 2026, 12:43

Химик Дорохов призвал не заказывать ряд продуктов с помощью доставки летом

Фото: iStock/nirat

Некоторые продукты летом быстрее портятся, в связи с этим россиян призвали отказаться от их заказа с помощью доставки в это время года. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает RT.