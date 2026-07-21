Психолог рассказала о влиянии цветов на эмоциональное состояние людей

21 июля 2026, 13:10

Психолог Еременко: синий и зеленый цвета снижают стресс

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека и его уровень тревожности. Об этом предупредила клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко.





По ее словам, красный цвет ассоциируется с энергией и опасностью и даже способен повышать давление. При этом синий успокаивает, а зеленый считается гармонизирующим. Еременко отметила, что не только оттенки влияют на чувства, но и их насыщенность. Так, теплые приглушенные тона дарят радость, а слишком яркие могут вызывать раздражение.





«Для работы выбирайте синий или зеленый — они помогают сосредоточиться и снижают стресс. Для отдыха — приглушенные тона, мягкие синие, зеленые, нейтральные», — порекомендовала Еременко в разговоре с «Известиями».